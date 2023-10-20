المدفعية التركية تقصف 8 قرى وتصيب مدنيين بجراح ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: أصيب مواطن وسيدة بجراح متفاوتة، في قصف بري نفذته القوات التركية قبل قليل، على قرية عقيبة التابعة لناحية شيراوا بريف عفرين، حيث جرى إسعافهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة، قرى طاطموش وتنب وكشتعار ومرعناز والشوارغة بريف حلب الشمالي، وقرية صوغوناكه التابعة لناحية شيراوا بريف عفرين، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وتأتي ذلك، في ظل استمرار القصف البري المتبادل بين الفصائل الموالية لتركية وبين مناطق انتشار القوات الكردية والنظام بريف حلب الشمالي.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إلى قصفا بريا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على محيط قرى حربل ومرعناز بريف حلب الشمالي، وكالوته بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب، واقتصرت الأضرار على المادية، تزامناً مع اندلاع اشتباكات متقطعة بين القوات الكردية وقوات النظام من جهة، و”الجيش الوطني” من جهة أخرى على محور كفر كلبين بريف حلب الشمالي.