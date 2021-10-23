المدفعية التركية توسع نطاق قصفها على مناطق بريفي تل تمر وأبو رأسين شمالي الحسكة

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت، اتساع نطاق عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه القوات التركية على قرى بريف تل تمر شمال الحسكة، حيث تستهدف المدفعية التركية ريف ابو رأسين “زركان”، وقرى الدردارة وتل شنان وطويلة بريف تل تمر، ما تسبب بإلحاق أضرار مادية بممتلكات المدنيين دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم إلى سقوط قذائف مدفعية أطلقتها القوات التركية صباح اليوم السبت، مستهدفة مناطق في قرية تل شنان “الآشورية” الواقعة بريف بلدة تل تمر ضمن القطاع الشمالي من ريف الحسكة، دون أنباء عن إصابات إلى الآن.