المرحلة الثانية من اتفاق فتح طريق “M4” الدولي.. انسحاب الفصائل 7 كيلومترات ووقف العمليات العسكرية شمال شرقي سوريا

أفادت مصادر المرصد السوري، بأن الاتفاق “التركي – الروسي” حول فتح أوتستراد حلب – الحسكة الدولي المعروف بـ “M4″، يفضي في مرحلته الثانية، إلى انسحاب الفصائل الموالية لأنقرة مسافة 7 كيلومترات من جبهات تل تمر وأبو رأسين شمال الحسكة بالإضافة لوقف العمليات القتالية بشكل كامل في المنطقة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن “الاتفاق الروسي – التركي” يعني قبول قوات سوريا الديمقراطية بخارطة السيطرة الجديدة التي فرضتها القوات التركية والفصائل الموالية لها عقب عملية “نبع السلام” ضمن مناطق شمال شرق سوريا.

ورصد المرصد السوري في 25 مايو/ أيار، توجه رتل عسكري تابع للقوات الروسية وقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية من عين عيسى بريف الرقة الشمالي إلى منطقة تل تمر بريف الحسكة الشمالي، للتمركز على طول أوتستراد حلب – الحسكة الدولي المعروف “M4″، وذلك بغية افتتاح الطريق بشكل رسمي أمام حركة المدنيين، بعد أن كان الطريق يشهد حركة عبور خجولة نسبياً بسبب تخوف المدنيين من استهدافهم، وهو ما جرى مرات عدة.