المرحلون من قبل السلطات التركية يواجهون الاعتقال في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا بشمال سورية

المرحلون من قبل السلطات التركية يواجهون الاعتقال في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا بشمال سورية

يتعرض المرحلون قسرا من قبل السلطات التركية إلى الداخل السوري ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، ولا سيما ضمن منطقتي “غصن الزيتون” و”درع الفرات”، لحملة اعتقالات واسعة، بتهم ملفقة، وما يجري في تلك المناطق بحق المرحلين قسرا يتعارض مع الإدعاءات التركية حول وجود ما يسمى بـ” منطقة آمنة”.

ويواجه المعتقلين السوريين الذين تم ترحيلهم من تركيا باتجاه شمال سوريا مصير مجهول، بينما الذين يطلق سراحهم عادة ما تكون مقابل فدية مالية كبيرة.

ووفقا لمتابعات المرصد السوري، فقد وثق نحو 20 حالة اعتقال من قبل الأجهزة المرتبطة بأنقرة وفصائلها منذ بداية العام الجاري، أفرج عن عدد منهم بعد دفع فدية مالية.

فيما يلي توزع بحسب الأشهر:

-كانون الثاني: اعتقل 3 أشخاص من بينهم شخص أطلق سراحه مقابل فدية مالية كبيرة

-شباط: اعتقل 6 أشخاص

-آذار: اعتقل 4 أشخاص

-نيسان: اعتقل شخصين

-أيار: اعتقل 3 أشخاص