المرصد السوري لحقوق الإنسان: سماع أصوات انفجارات عند الحدود العراقية السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع أصوات انفجارات عند الحدود العراقية السورية, قرب البوكمال، والتي تتمركز فيها فصائل مسلحة تابعة الى إيران, نتيجة قصف من طائرة مجهولة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قصف على مدينة الميادين, حيث دوت انفجارات عنيفة في منطقة المزارع قرب المدينة الواقعة في ريف دير الزور, نتيجة قصف من طائرة مجهولة الهوية على مواقع للفصائل الإيرانية في منطقة غرب الفرات على الأراضي السورية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

المصدر: التغيير