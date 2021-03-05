المرصد السوري لحقوق الإنسان ينفي مايجري تداوله في وسائل الإعلام حول ترحيل الدنمارك للاجئين السوريين

تعقيباً على ماتداولته وسائل إعلام سورية، بأنّ اللاجئين السوريين في الدنمارك يواجهون مخاطر الترحيل إلى دمشق وغيرها من المناطق التي تعتبرها الحكومة الدنماركية آمنة، تواصل المرصد السوري لحقوق الإنسان مع جهات رسمية مع الحكومة الدنماركية، الذين أكدوا للمرصد بأن الحكومة الدنماركية لاتعترف أساساً بالنظام السوري، حتى تقدم على ترحيل طالبي اللجوء في الدنمارك.

وأوضحت المصادر ذاتها للمرصد، أن الموضوع لايشمل إي ترحيل لأي سوري، وأن الموضوع مقتصر على عدم تجديد ملفات اللجوء لسكان دمشق وريفها، الذين قدموا طلبات لجوء بسبب الحرب في مناطقهم، وليس بسبب معارضتهم للنظام، ومن فئة معينة من النساء والرجال الذين تجاوزا سن طلب الخدمة الاحتياطية، وبالتالي عدم وجود أي خطر عليهم في حال عودتهم، دون أن يعني ذلك ترحليهم من الدنمارك أيضاً.

وتابع المصدر، إن عودة السوريين إلى بلادهم هي عودة طوعية، ولاصحة لما تم الترويج له بأن الحكومة قدمت تعويضات مالية مقابل العودة.