المرصد السوري لحقوق الانسان:أردوغان يستعد لإرسال المرتزقة إلى اليمن بعد سوريا

كلفت تركيا عناصر الاستخبارات التابعة لها الموجودة حاليا في عفرين السورية بتشكيل غرفة عمليات وتنظيم دخول جنود مرتزقة سوريين للمشاركة في الحرب الداخلية في اليمن.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، أن تركيا تستعد لإرسال جنود مرتزقة سوريين تابعين لها إلى اليمن، وأن أردوغان أسل آلاف المقاتلين المرتزقة إلى ليبيا، شكل غرفة عمليات في تركيا من أجل متابعة نقل الجنود المرتزقة إلى اليمن.

وبحسب تصريحات لمدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، فإن الجنود الذين قبلوا الذهاب إلى اليمن سيحصل كل منهم على 500 دولار كدفعة مقدم ليحصلوا بعد ذلك كل شهر على 900 دولار، كراتب.

المصدر:لندن توداي