المرصد السوري لحقوق الانسان:أنقرة تدخل برتل عسكرى جديد إلى إدلب

أوضح المرصد أن رتل الاحتلال التركى توجه إلى المواقع التركية المرسومة فى إطار منطقة خفض التصعيد المعروفة بمنطقة “بوتين ـ أردوغان”، مشيرًا إلى أن عدد آليات الاحتلال التركى التى دخلت الأراضى السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 3895 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود، وذلك فى ظل استمرار تدفق الأرتال التركية.

وبلغ عدد شاحنات الاحتلال التركى وآلياته العسكرية التى دخلت إلى منطقة “خفض التصعيد”، خلال الفترة من فبراير 2020 حتى الآن، أكثر من 7225 شاحنة وآلية عسكرية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا فى إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10400 جندى تركى.

المصدر:موقع مبتدا