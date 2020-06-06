المرصد السوري لحقوق الانسان:إصابات في انفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف بريف الحسكة

المرصد السوري لحقوق الانسان:إصابات في انفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف بريف الحسكة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بإصابة 10 أشخاص على الأقل، جراء انفجار آلية مُفخخة في بلدة تل حلف قرب رأس العين / سري كانيه.

وقال المرصد السوري إن الآلية المفخخة انفجرت في سوق الغنم في بلدة تل حلف.

ويأتي الانفجار بعد يوم على مقتل شخصين على الأقل، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين / سري كانيه، التي تحتلها تركيا منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبحسب المرصد، فإن انفجار السيارة المفخخة قرب دوار الحسكة في مدينة رأس العين / سري كانيه، أسفر كذلك عن إصابة سبعة أشخاص آخرين.

ورجح المرصد ارتفاع عدد القتلى بسبب وجود جرحى حالتهم خطيرة.

هذا وكان ستة أشخاص قد أصيبوا في 23 أيار/مايو الفائت، جراء وقوع خمسة تفجيرات متزامنة في بلدة تل حلف غربي رأس / سري كانيه، وفقاً للمرصد.

المصدر:موقع اوغاريت بوست