المرصد السوري لحقوق الانسان:إصابة جنود روس بانفجار لغم في عين العرب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، سقوط جرحى من الجنود الروس في انفجار لغم استهدف مدرعة روسية شرق عين العرب (كوباني) في ريف حلب. وأكد المرصد وقوع “انفجار ضرب قرية علشار الواقعة عند الحدود السورية- التركية، بريف مدينة عين العرب (كوباني) الشرقي، ناجم عن لغم مزروع انفجر بمدرعة عسكرية تابعة للقوات الروسية أثناء عبورها من المنطقة”. وأضاف أن هذا الانفجار “أدى لسقوط جرحى في صفوف الجنود الروس، بالإضافة لاحتراق المدرعة واشتعال النيران بأراضي زراعية في المنطقة”.

المصدر:موقع نيوم نيوز