المرصد السوري لحقوق الانسان:ارتفاع قتلى المرتزقة السوريين في ليبيا إلى 279

تراكم الفصائل السورية الموالية لتركيا خسائرها في ليبيا، وتحديداً في طرابلس حيث يقاتل عدد من المرتزقة إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق. فقد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الإثنين مقتل 11 من المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم أنقرة للقتال ضد الجيش الليبي.

بذلك، ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف تلك الفصائل جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 279 مقاتلاً، بينهم 13 طفلاً دون سن الـ 18، وفق إحصائية المرصد.

وأوضح أن القتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”، مشيراً إلى أن القتلى سقطوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

المصدر:الشمس الليبية