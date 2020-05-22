المرصد السوري لحقوق الانسان:اعتداءات تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في سوريا تشهد ارتفاعًا حادًا

المرصد السوري لحقوق الانسان:اعتداءات تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في سوريا تشهد ارتفاعًا حادًا

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان عشرات الاعتداءات في محافظتي حمص ودير الزور، أوقعت نحو ستين قتيلا، معظمهم من قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية.

وكانت الأيام القليلة الماضية، قد شهدت تزايد في نشاط تنظيم داعش دخل سوريا والعراق، لا سيما في مدينة دير الزور السورية، والمناطق الحدودية بين البلدين.

في وقت تتزايد فيه الأنباء عن وجود مخطط تفاهمات روسية – أمريكية، حول إخراج الميليشيات الإيرانية من المناطق السورية القريبة من الحدود مع العراق، واستبدالها بميليشيات مدعومة من روسيا.

المصدر:مكان