المرصد السوري لحقوق الانسان:اغتصبها ثم تزوجها بالإكراه.. جريمة جديدة لفصائل السلطان مراد بسوريا

أقدم عنصر من فصائل السلطان مراد الموالية لتركيا والتي تقاتل في سوريا على خطف فتاة واغتصابها في منطقة عفرين أقصى شمال غربي البلاد.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن أحد عناصر السلطان مراد “سيئة السمعة” والمسلحة قام بإجبار فتاة على الزواج منه بعدما خطفها واغتصبها تحت تهديد السلاح.

والفتاة تسكن في مدينة عفرين، وكانت قد رفضت الزواج من هذا الشخص فما كان منه إلا أن تزوجها بالإجبار بعد اغتصابها.

وتستخدم تركيا فصائل السلطان مراد في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية من أجل تعزيز نفوذها شمال سوريا.

وتضم هذه الفصال جماعات مسلحة ينتمي غالبيتهم إلى تركمان سوريا، حيث تقدم لهم أنقرة التمويل والتدريب العسكري.

المصدر:الحرة