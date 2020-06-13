المرصد السوري لحقوق الانسان:«الدفاع الوطني» يتسلم حواجز «حزب الله» في مدينة البوكمال

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وصول تعزيزات عسكرية للدفاع الوطني إلى ريف دير الزور الشرقي، وتسلمت حواجز حزب الله.

ووفقا للمرصد السوري، فإن 30 آلية عسكرية تابعة لقوات الدفاع الوطني الموالية قادمة من دمشق تمركزت في مناطق نفوذ “حزب الله” اللبناني، في مدينة البوكمال شرق محافظة دير الزور.

ورصد المرصد، أن مليشيا “فاطميون”، استقدمت رتلا عسكريا نحو مواقعها في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث وصلت نحو 30 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية ومقاتلين قادمة من بلدة الهري الحدودية مع العراق

ووفقا للمرصد السوري، فإن الرتل استقر في منطقة المزارع التي حولتها القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها إلى مركز تجمع ضخم لها في دير الزور.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر معلومات عن دفعة جديدة تضم العشرات من المليشيات الإيرانية وصلت إلى مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، حيث وصلت حافلة تحمل المقاتلين قادمة من العراق، وهو أسلوب باتت تتبعه القوات الإيرانية مؤخرا، حيث تأتي التعزيزات عبر حافلات مدنية.

المصدر:جريدة الدستور