المرصد السوري لحقوق الانسان:الفصائل الموالية لتركيا تقصف أهالي ريف تل أبيض بسوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الفصائل الموالية لتركيا استهدفت المواطنين الزائرين لقراهم الواقعة ضمن مناطق نفوذ «قسد» على خطوط التماس مع مناطق تلك الفصائل الموالية لتركيا، حيث أصيب مواطن في قرية كور حسن بريف تل أبيض الغربي، أثناء زيارة منزله في اليوم الأول من عيد الفطر.

ورصد المرصد السوري قصفا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها بالأسلحة الثقيلة، استهدف قرية عريضة في ريف تل أبيض الغربي شمال محافظة الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

المصدر:جريدة الدستور