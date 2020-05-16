المرصد السوري لحقوق الانسان:”النصرة” تفاوض النظام مجدداً.. تبادل أسرى بريف حلب

يتوقع أن يشهد اليوم السبت عملية تبادل جديدة بين قوات النظام السوري وجبهة تحرير الشام (النصرة سابقا).

ومن المرتقب أن تجري عملية تبادل الأسرى بريف حلب الغربي، حيث ستفرج قوات النظام عن 4 مقاتلين (3 من تحرير الشام و1 من أحرار الشام) ممن كانت قد أسرتهم خلال معارك سابقة، مقابل إفراج تحرير الشام عن ضابط برتبة عقيد وعنصر آخر، وتتم عملية التبادل عند معبر دارة عزة غرب حلب، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

تأتي تلك العملية بعد أكثر من شهرين على عملية تبادل سابقة جرت في 21 فبراير الفائت، بين الطرفين بالقرب من بلدة عينجارة بريف حلب الغربي، حيث جرى تسليم قوات النظام جثة تعود لمقاتل من المسلحين الموالين لإيران، مقابل مقاتلين اثنين من الفصائل جرى أسرهما في إحدى المعارك بريف حلب سابقا.

ولم ترد معلومات مؤكدة في حينه وحتى اليوم عن هوية المقاتلين، فيما إذا كانا من هيئة تحرير الشام أو فيلق الشام المقرب من تركيا.

يذكر أن عدة عمليات جرت خلال السنوات الماضية وبشكل متباعد بين النصرة سابقا والنظام. ففي مايو من العام الماضي، أفيد بأن “جبهة النصرة” أطلقت سراح 9 أسرى من قوات النظام محتجزين لديها بينهم سيدتان، مقابل إطلاق النظام سراح 27 شخصاً من سجونه، بينهم عناصر سابقون في الجبهة.

المصدر:كشاف