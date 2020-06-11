المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام السوري يقصف إدلب وغارات روسية على “داعش” شرقي حماة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن طائرات حربية روسية قصفت تلك القرى، تزامناً مع قصف مدفعي واشتباكات بين قوات النظام وعناصر التنظيم، ما أسفر، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن مقتل 21 من مقاتلي التنظيم، مقابل 13 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

وينشط عناصر التنظيم كثيرا في مثلث حلب– حماة– الرقة ضمن البادية السورية، حيث شنّ، خلال الشهور الأخيرة، مئات الهجمات، أسفرت عن مقتل أكثر من 500 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها منذ 24 مارس/ آذار 2019، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، إضافة إلى 127 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، فيما قتل 212 من تنظيم “داعش” خلال الفترة ذاتها، بحسب المرصد.

المصدر:العربي الجديد