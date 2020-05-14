المرصد السوري لحقوق الانسان:انفجار جديد في ريف “الحسكة” يخلف قتيلين والعديد من الجرحى

المرصد السوري لحقوق الانسان:انفجار جديد في ريف “الحسكة” يخلف قتيلين والعديد من الجرحى

قتل شخصان وجرح عدة أشخاص آخرين في انفجار، بقرية شلاح السورية الواقعة بجنوب مدينة رأس العين السورية، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، إن “الانفجار نجم عن دراجة نارية مفخخة بتلك القرية، ما أدى إلى مقتل شخصين وجرح العديد من الأشخاص”.

وكان المرصد السوري وثق في العاشر من شهر مايو/أيار الجاري، انفجارا ضرب بلدة تل حلف الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف رأس العين الغربي.

وأوضح أن “الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة مركونة في البلدة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية”.

المصدر:موقع سورية 24