سمع دويّ انفجار بمنطقة أريحا بريف إدلب الجنوبي أثناء تسيير دولية تركية- روسية بالتزامن مع تظاهرات ترفض الاتّفاق الرّوسيّ التّركيّ لتسيير دوريات في تلك المنطقة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إنّ دوي انفجار ضرب منطقة أريحا بريف إدلب الجنوبي أثناء تسيير الدورية، كما شهدت المنطقة تجمهر لمحتجّين رافضين للاتفاق الروسي – التركي الذي يقضي بتسيير دوريات في المنطقة هناك.

هذا وتعدّ هذه الدورية العاشرة من نوعها التي تسير على اتستراد الـ “M4”.