المرصد السوري لحقوق الانسان:انفجار قنبلة في إدلب أثناء مرور قافلة تركية

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، استهداف رتل عسكري تركي من قبل مجهولين أسفر عن سقوط جرحى.

وقال المرصد إنه سُمع دوى انفجار عنيف في محيط طريق حلب – اللاذقية الدولي، من جهة منطقة الغسانية بريف جسر الشغور، ناجم عن استهداف آليات تابعة للقوات التركية ترافقها آليات تابعة للفصائل بعبوات ناسفة.

وبحسب مصادر المرصد السوري، أسفر الانفجار عن إصابة مجنداً وضابطاً من القوات التركية، أحدهما جراحه خطرة، جرى نقلهما بمروحيات تركية إلى المشافي التركية في منطقة الريحانية ضمن لواء اسكندرون.

المصدر:imlebanon