المرصد السوري لحقوق الانسان:تحت تأثير الخمر.. مسلحان يعتديان على نساء وأطفال في عفرين

اعتدى مسلحان من الفصائل الموالية لتركيا على نساء وأطفال في مدينة عفرين، وهما تحت تأثير الخمور.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن عنصرين مسلحين مخمورين من الفصائل الموالية لتركيا، أقدموا مساء الأمس على اقتحام منزل يسكنه نساء وأطفال فقط وسط مدينة عفرين، في محاولة منهم للاعتداء على النساء.

وبحسب المصادر فإن المسلحان أطلقا النار من المنزل السكني بعد أن اقتحموه في محاولة منهم لترويع النساء تحت تأثير الخمور، ليقدم عناصر من فصيل “أحرار الشرقية” والشرطة العسكرية على محاصرة المنزل وإلقاء القبض على المسلحين بعد اشتباك مسلح دار معهما. ولا ومعلومات إضافية.

المصدر:اوغاريت بوست