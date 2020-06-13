المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا تستقدم آليات عسكرية وجنود لمنطقة “خفض التصعيد”

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المباحثات تتواصل بين الجانب التركي و”حكومة الإنقاذ الوطني” حول اعتماد مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في إدلب على الكهرباء التركية، وأن المباحثات في مراحلها الأخيرة حيث ستعتمد المنطقة على الكهرباء التركية في المستقبل القريب



وقال المرصد، “تستمر التحضيرات ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في الشمال السوري، لاستبدال التعامل بالليرة السورية بالعملة التركية بشكل تدريجي، يأتي ذلك بعد ضخ تركيا لكميات كبيرة من عملتها المعدنية والورقية من فئات صغيرة إلى مناطق نفوذ الفصائل وتحرير الشام، وأن “حكومة الإنقاذ” اشترت الليرة التركية من الجانب التركي مقابل الدولار الأميركي وبسعر مغاير لسعر الصرف العالمي”.

يذكر أن مناطق سيطرة الفصائل وهيئة تحرير الشام في سوريا، باتت تضم منشآت ومستشفيات تركية وشركات شحن تركية بالإضافة لخطة اعتماد الكهرباء التركية، فضلاً عن التواجد العسكري الكبير للأتراك هناك، حيث شهدت منطقة “بوتين – أردوغان” وصول أكثر من 7320 شاحنة وآلية عسكرية منذ شهر شباط/فبراير الفائت، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة نحو 11 ألف جندي تركي.

المصدر:روداو