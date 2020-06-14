المرصد السوري لحقوق الانسان:خلال 3 أسابيع.. مقتل 24 من القوات والميليشيات الإيرانية في دير الزور

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه خلال الفترة الممتدة من منتصف أيار (مايو) المنصرم، وحتى السابع من الشهر الجاري، قتل 24 من القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها، في ثلاثة استهدافات لطائرات مجهولة، على مواقع وآليات للإيرانيين في دير الزور شرق سوريا، وجاءت الاستهدافات لتعزيزات كانت وصلت من الأراضي العراقية.

وأضاف “المرصد” أن “12 عنصراً على الأقل من الميليشيات الإيرانية من جنسيات عراقية وأفغانية قتلوا في السادس من الشهر الجاري، إضافة إلى تدمير آليات وذخائر، جراء ضربات جوية استهدفت مقرات للميليشيات الإيرانية في قاعدة معيزيلة في ريف دير الزور الشرقي، بعد ثلاثة أيام من استقدام تلك الميليشيات إلى تعزيزات عسكرية نحو المنطقة”.

وأشار “المرصد السوري” إلى “استهداف جوي لسيارات عسكرية تحمل رشاشات ثقيلة تابعة للميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، في بادية مدينة البوكمال، في 31 من الشهر الفائت، ما أدى إلى مقتل خمسة عناصر من تلك الميليشيات وإعطاب ثلاث سيارات”.

واستهدفت طائرات قاعدة معيزيلة الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها بريف مدينة البوكمال على مقربة من الحدود السورية – العراقية، في 16 أيار (مايو) المنصرم.

وجاء الاستهداف عقب أيام قليلة من وصول تعزيزات عسكرية إلى القاعدة من اللواء 47 التابع للمليشيات ذاتها والذي يتواجد له مقرات في البوكمال والهري.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الاستهداف أسفر عن مقتل 7 من الميليشيات الموالية لإيران، بالإضافة لتدمير مقر داخل القاعدة.

المصدر:اخبار الان