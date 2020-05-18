المرصد السوري لحقوق الانسان:داعش يعدم عناصر من قوات الحكومية السورية وميليشيات مؤيدة لها في دير الزور

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي أٌقدموا على إعدام 7 مسلحين موالين للقوات الحكومية في ريف دير الزور.

وقال المرصد أن عناصر تنظيم داعش أقدموا خلال الساعات الفائتة، على إعدام 7 عناصر من قوات موالية للقوات الحكومية في بادية دير الزور، ضمن المنطقة الواقعة بين ريف دير الزور والسخنة بأقصى بادية حمص الشرقية.

يأتي ذلك عقب ساعات من قطع داعش طريق دمشق – دير الزور عند منطقة كباجب يوم أمس، حيث كان المرصد السوري أشار إلى أن التنظيم، استولى على سيارة تقل ضابطاً في صفوف القوات الحكومية إضافة إلى عسكريين آخرين وامرأة، وأعدمهم جميعاً.

المصدر:اليمن الان