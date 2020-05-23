المرصد السوري لحقوق الانسان:دخول 100 آلية تركية جديدة

أكد المرصد السوري دخول رتل تابع لنظام التركي من معبر كفرلوسين شمال إدلب نحو المنطقة العازلة، ويتألف الرتل من نحو 100 آلية، تحتوي على دبابات ومصفحات، حيث توجه نحو المواقع التابعة لنظام التركي المنتشرة في المنطقة.

ومع استمرار تدفق الأرتال التابعة لنظام التركي، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 3380 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي دخلت الأراضي السورية خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 6790 شاحنة وآلية عسكرية تابعة لنظام التركي، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10400 جندي تابعين لنظام التركي.

المصدر:نبض الشمال