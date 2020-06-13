المرصد السوري لحقوق الانسان:دخول 60 آلية عسكرية تركية إلى منطقة “بوتين– أردوغان”

أرسلت تركيا مساء أمس الجمعة المزيد من التعزيزات العسكرية إلى مواقعها في إدلب شمال غربي سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن رتلاً عسكرياً تركياً مؤلفاً من 60 آلية محملة بسيارات عسكرية مزودة برشاشات ثقيلة وكتل أسمنتية ومواد لوجستية، دخل الأراضي السورية.

وأضاف أن الرتل دخل الأراضي السورية من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء إسكندرون شمال إدلب، واتجه نحو المواقع التركية ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 4045 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التركية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 7380 شاحنة وآلية.

فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10500 جندي تركي.

المصدر:ادار برس