المرصد السوري لحقوق الانسان:درعا… تصعيد ميداني وعملية مرتقبة لقوات النظام على المنطقة

المرصد السوري لحقوق الإنسان في 14 أيار/ مايو قال إن القوات الحكومية تواصل عملية التحشد في محافظة درعا، غير آبهة بالمظاهرات والاستياء الشعبي، حيث جرى استقدام تعزيزات عسكرية إلى بلدة إبطع شمال درعا، بالإضافة إلى وصول رتل عسكري يضم آليات ثقيلة إلى جسر خربة غزالة، كما دخل رتل عسكري آخر إلى منطقة البانوراما في درعا المحطة في مدينة درعا، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الرتل الأخير يرافقه آليات تابعة للقوات الروسية.

وتشهد محافظة درعا منذ سيطرة القوات الحكومية عليها، قبل عامين، اغتيالات وتفجيرات بشكلٍ شبه يومي، طالت عناصر من القوات الحكومية، وعناصر سابقين في مرتزقة مدعومة من تركيا، لكن التوترات زادت قبل أيام، حين تم قتل 9 من عناصر الشرطة التابعين للقوات الحكومية، وقد وُجّهت اتهامات لقائدٍ سابق في المرتزقة بالمسؤولية عن الحادث رداً على مقتل اثنين من أشقائه على يد القوات الحكومية.

المصدر:هاوار