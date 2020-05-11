المرصد السوري لحقوق الانسان:رغم الهدنة 48 قتيلاً من قوات النظام وفصائل مسلحة شمال غربي سورية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 35 عنصراً من قوات النظام قتلوا في الاشتباكات، بينما قتل 13 عنصراً من تنظيم (حراس الدين) وفصائل جهادية أخرى.

وتعد هذه الحصيلة من القتلى هي الأعلى منذ سريان الهدنة في شمال غربي سوريا في السادس من آذار/مارس الماضي إثر اتفاق روسي تركي.

وينشط فصيل (حراس الدين) المتشدد المرتبط بتنظيم القاعدة، والذي يضم نحو 1800 مسلح بينهم جنسيات غير سورية، في شمال غربي البلاد، وفقاً للمرصد السوري.

يشار إلى أن المعارك تزامنت مع قصف جوي للقوات الحكومية على منطقة سهل الغاب وريف إدلب الجنوبي.

المصدر:اخبار العراق