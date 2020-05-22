المرصد السوري لحقوق الانسان:ضحايا بانفجار دراجة نارية في مدينة البصيرة

قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” المعارض، إن طفلاً قتل وأصيب أكثر من 15 شخصاً بينهم نساء وأطفال، جراء انفجارين متتاليين استهدفا سوق مدينة البصيرة، حيث انفجرت عبوة ناسفة، وتبعها انفجار آخر ناتج عن دراجة نارية مركونة، ما تسبب في وقوع خسائر بشرية بعدما تجمع المدنيون لتفقد خسائر الانفجار الأول.



في الأثناء وقع انفجار بعبوة ناسفة في مدينة هجين الخاضعة لسيطرة “قسد” في ريف دير الزور الشرقي، استهدفت آلية تابعة لـ”قسد”، ما أدى إلى إصابة عنصر في صفوفها.

المصدر: راديو روزانا اف ام