المرصد السوري لحقوق الانسان:فصائل تركيا تواصل انتهاكاتها في سورية وتنهب المحاصيل الزراعية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الفصائل الموالية لأنقرة تواصل سرقة محاصيل المواطنين السوريين الزراعية في ريف الحسكة.

وأشار المرصد، أن الفصائل استولت على المحاصل في قرى “بعيرير وقاسمية ومحمودية” الواقعة ضمن المنطقة بين أبو رأسين (زركان) وتل تمر، وذلك في إطار استمرار الانتهاكات بأشكالها المتعددة سواء بحق من تبقى من أهالي تلك المناطق، أو بسلب ونهب والاستيلاء على أملاك وأرزاق الذين أجبروا على التهجير.

وأكدت المصادر أمس السبت، استيلاء الفصائل الموالية لتركيا على القمح والمحاصيل الزراعية، التي تركها أصحابها، تزامناً مع العملية العسكرية التركية “نبع السلام”، حيث استولت الفصائل الموالية لتركيا على حقول القمح والشعير في قرية “ريحانية وداودية ملا” في ريف تل تمر، و”تل بيدر وقرية عطية ونداس وتل صخر وأسدية الإزيديين” بريف رأس العين.

وأفادت المصادر، بأن تلك القرى يسكنها خليط من المسيحيين والكرد والعرب، وهُجر معظم سكان تلك المناطق باستثناء قلة من العرب، حيث حاولت العائلات العربية الاعتناء بالحقول والمزارع وحصادها لحساب أصحابها إلا أن الفصائل الموالية لتركيا سيطروا على جميع تلك الممتلكات بما فيها أملاك العائلات العربية.

المصدر:السياسة