المرصد السوري لحقوق الانسان:فصائل موالية لتركيا تعزز قواتها في ريف حلب وأنقرة تنقل مسلحي عفرين إلى ليبيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن الفصائل الموالية لتركيا والشرطة العسكرية أرسلت أرتالا إلى قرية ”سجو“ في ريف حلب الشمالي، تحسبا لوقوع اشتباكات جديدة بين مسلحي القرية وآخرين من تل رفعت.

وذكر المرصد، أن اتفاقا جرى بين مسلحي ”تل رفعت“ وقوات ”الجبهة الشامية“ في بلدة ”سجو“ شمالي حلب عند الحدود السورية التركية، يقضي بانسحاب أبناء تل رفعت من البلدة، وإنهاء المظاهر المسلحة فيها، بعد قتال دموي نشب بين مسلحين من مهجري تل رفعت، ومسلحين من أبناء ”سجو“ استمر لنحو 7 ساعات متواصلة استخدم خلاله كلا الطرفين أسلحة ثقيلة وقذائف صاروخية.من جهة أخرى، ذكر المرصد أن تركيا تنوي نقل غالبية المقاتلين المنضوين تحت لواء الفصائل الموالية لتركيا في منطقة ”عفرين“ إلى ليبيا، ونشر القوات التركية وتسلمها زمام الأمور بالكامل في المنطقة، بسبب ما بدر من سلوك وفساد هؤلاء المقاتلين.

المصدر:ارم نيوز