المرصد السوري لحقوق الانسان:في إطار نشاطها اليومي..القوات الأمريكية تسير دورية في الشدادي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الأمريكية سيّرت دوريتين في شمال شرق سوريا، في إطار نشاطها اليومي بالمنطقة.

وقال المرصد بإن العربات الأمريكية تجولت يوم الجمعة في بلدة الشدادي الواقعة في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة.

هذا وكان المرصد قد ذكر في السادس عشر من الشهر الجاري، أن دورية عسكرية تابعة للقوات الأمريكية، تجولت في منطقة المالكية/ديريك بريف الحسكة الشمالي الشرقي، وذلك في إطار النشاط اليومي للقوات الأمريكية في الشمال السوري