المرصد السوري لحقوق الانسان
المرصد السوري لحقوق الإنسان


epa07240227 (FILE) - A convoy of US army troops and the People's Protection Units (YPG) Kurdish militia patrol near al-Ghanamya village, al-Darbasiyah town at the Syrian-Turkish border, Syria, 29 April 2017 (reissued 19 December 2018). US media reports on 19 December 2018 state USA may be in process of withdrawing all of its troops from Syria. An estimated 2,000 US troops, mainly located in Syria's north-east region, are in Syria with their primary task being the training of local units in their fight against the IS, the Islamic State militants. EPA/YOUSSEF RABIE YOUSSEF

المرصد السوري لحقوق الانسان:في إطار نشاطها اليومي..القوات الأمريكية تسير دورية في الشدادي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الأمريكية سيّرت دوريتين في شمال شرق سوريا، في إطار نشاطها اليومي بالمنطقة.
وقال المرصد بإن العربات الأمريكية تجولت يوم الجمعة في بلدة الشدادي الواقعة في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة.

هذا وكان المرصد قد ذكر في السادس عشر من الشهر الجاري، أن دورية عسكرية تابعة للقوات الأمريكية، تجولت في منطقة المالكية/ديريك بريف الحسكة الشمالي الشرقي، وذلك في إطار النشاط اليومي للقوات الأمريكية في الشمال السوري

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