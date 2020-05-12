المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات النظام تجدد القصف الصاروخي في شمال غرب حماة

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام السوري جددت بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء القصف الصاروخي، على أماكن في قريتي سفوهن بجبل الزاوية، والقاهرة بسهل الغاب شمال غرب حماة .

وقال المرصد -الذي يقع مقره في العاصمة البريطانية لندن – في بيان تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أجواء إدلب شهدت تحليقاً لطائرات استطلاع تركية.

وأضافت أنه بخلاف ذلك يتواصل الهدوء الحذر، مع دخول وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين-أردوغان” اليوم الـ68، وسط ترقب لتسيير دورية روسية – تركية مشتركة جديدة على طريق الـ “إم 4”.

ولم يشر المرصد إلى وقوع أي اصابات أو سقوط ضحايا جراء عمليات القصف.

كما رصد المرصد بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، نقل عشرات النازحين ضمن أحد مخيمات شمال إدلب إلى المشافي والمراكز الطبية خلال الساعات الفائتة، جراء تسمم غذائي.

وأوضح أنه جرى نقل أكثر من 65 من النازحين غالبيتهم من النساء والأطفال من مخيم “رعاية الطفولة” بريف إدلب الشمالي، بعد تعرضهم لتسمم غذائي على خلفية تناولهم لوجبة إفطار كانت أحد “الجمعيات الخيرية” قد قدمتها لهم.

وقالت مصادر المرصد السوري إن الطعام تم تجهيزه في ساعات الصباح الأولى ووضعه في أطباق من البلاستيك وتوزيعها على النازحين ضمن المخيم.

المصدر:القدس العربي