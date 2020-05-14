المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات النظام تقصف إدلب وتركيا تنشئ نقطة عسكرية جديدة

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية، أنشأت خلال الساعات القليلة الماضية نقطة عسكرية جديدة في تل النبي أيوب في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، مشيراً إلى أن “هيئة تحرير الشام” طالما رفضت المطالب التركية بإنشاء نقطة على القمة الاستراتيجية نظراً لموقعها وإشرافها على مناطق واسعة، قبل أن ترضخ للمطالب وتتنازل عنها لصالح الأتراك.

وبحسب المرصد، فإنه مع إنشاء هذه النقطة، يرتفع عدد النقاط التركية في شمالي غرب سورية إلى 60 نقطة عسكرية.

المصدر:العربي الجديد