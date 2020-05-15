المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات النظام تستهدف مقرات موالي تركيا في منطقة “بوتين ـ أردوغان”

وسط التعزيزات العسكرية التركية وتسيير الدوريات المشتركة مع روسيا على طريق ” M4 “، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة ، ان قوات النظام استهدفت منتصف ليل “الخميس ـ الجمعة”، بالرشاشات الثقيلة، عدة اماكن في اطراف قرية الرويحة شمال معرة النعمان.

وأضاف المرصد أن قوات النظام جددت أيضاً قصفها على مناطق في قريتي فليفل وسفوهن بريف ادلب الجنوبي، لتقوم الفصائل الموالية لتركيا باستهدافها أيضاً نقاط تمركز قوات النظام السوري في ذات المنطقة. والجدير ذكره تشهد أرياف إدلب التي تخضع لسيطرة تركيا وفصائل موالية لها، خروقات متكررة وقصف بشكل شبه يومي، علاوة عن التفجيرات المستمرة

المصدر:خبر24