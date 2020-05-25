المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل أول سوري يحارب في ليبيا تحت إمرة روسيا

المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل أول سوري يحارب في ليبيا تحت إمرة روسيا

قال المرصد إن المرتزق السوري الموالي لروسيا قتل خلال معارك شارك فيها بجانب مليشيات حفتر.

وكانت روسيا قد بدأت في تجنيد السوريين وتحويلهم إلى مرتزقة وإرسالهم للقتال في ليبيا إلى جانب ما يطلق عليه “الجيش الوطني” التابع لأمير الحرب حفتر.

حيث تقوم شركة أمنية روسية بعمليات التجنيد ونقلهم إلى ليبيا.

وقال المرصد إن تعداد الواصلين إلى ليبيا ممن أرسلتهم الشركة الأمنية الروسية قد بلغ 450 مرتزقا من محافظات الرقة وحمص واللاذقية والحسكة.

فيما تتواجد دفعة أخرى في اللاذقية ضمن منطقة قاعدة حميميم العسكرية التي تسيطر عليها روسيا ويتم التمهيد لنقلها إلى ليبيا.

وبحسب إفادة المصدر السوري لحقوق الإنسان، فإن كل مرتزق سوري يتقاضى 1000 دولار شهريا مقابل القتال مع حفتر ضد الحكومة الشرعية والمعترف بها دوليا في طرابلس.

المصدر:موقع هذا اليوم