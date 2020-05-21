المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل طفل وإصابة شقيقه ووالدته برصاص حرس الحدود التركي في إدلب

قُتل طفل وأُصيب شقيقه ووالدته بجروح خطيرة، يوم أمس، جراء إطلاق حرس الحدود التركي النار عليهم أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية غرب مدينة إدلب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه وثق مقتل طفل نازح وإصابة شقيقه ووالدته بجروح خطيرة، جراء استهداف عناصر حرس الحدود التركي “الجندرما” سيارة كانت تقلهم قرب الحدود عند إحدى نقاط التهريب غرب إدلب، أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي التركية.

ووفقاً للمرصد، فإن تعداد المدنيين السوريين الذين قُتلوا برصاص قوات “الجندرما” منذ بداية الاحتجاجات في سوريا ارتفع إلى 449 مدنياً، من بينهم 79 طفلاً دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.

المصدر:ادار برس