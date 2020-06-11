المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل عنصرين مواليين لتركيا بانفجار عبوة ناسفة شمال الرقة

قتل عنصرين من الفصائل المعارضة الموالية لتركيا من المنضويين تحت راية “الجيش الوطني السوري” بانفجار شمال محافظة الرقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الاربعاء، أن عنصرين من “جيش الشرقية” الموالي لتركيا قتلا، ليلة أمس (الثلاثاء)، إثر استهدافهما بعبوة ناسفة زرعها مجهولون، في قرية عربيد قرب بلدة سلوك في ريف تل أبيض (المسماة محلياً بكري سبي) الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

المصدر:اوغاريت بوست