المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل قيادي في داعش بغارة غرب حلب

أفادت مصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن فرق الإنقاذ عثرت على هوية أحد القتلى في قصف الطائرة المسيرة التي يرجح بأنها تابعة للتحالف الدولي الجمعة، حيث استهدفت سيارة على طريق الشيخ اسكان في ريف جنديرس غرب حلب. وقالت المصادر إن أحد القتلى قيادي سابق في تنظيم داعش الإرهابي ويتنقل باستمرار بين مناطق إدلب وناحية جنديرس، بينما احتجزت القوات التركية على المصاب الذي لا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، طائرة دون طيار لم تعرف هويتها، استهدفت الخميس، سيارة عسكرية على طريق الشيخ اسكان جنوب عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، ما أدى لمقتل من كان بداخل السيارة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية من كانوا بداخل السيارة المدمرة، وسط اندلاع النيران وتفحم الجثث.

المصدر:موقع اخبار العراق