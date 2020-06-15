المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل قياديين اثنين على صلة بالقاعدة في غارة جوية بإدلب

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن “طائرة من دون طيار قصفت بصاروخ سيارة القياديين، ما أسفر عن مقتل المسؤول العسكري العام لتنظيم +حراس الدين+ قسام الأردني وقائد عسكري آخر يمني الجنسية اسمه بلال الصنعاني”.

ورجح عبد الرحمن أن تكون الطائرة المسيرة “أميركية”.

وينشط تنظيم “حراس الدين”، الذي تأسس في العام 2018 ويضم مئات المقاتلين، في إدلب ويقاتل إلى جانب هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة)، التي باتت تسيطر وبعد آخر هجوم لقوات النظام على أكثر من نصف مساحة محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية من محافظات حماة وحلب واللاذقية.