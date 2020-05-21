المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل قيادي في “تحرير الشام” جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته

قتل قيادي في هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة في انفجار استهدف سيارته في مدينة إدلب شمال غرب سوريا، وذلك في إطار استمرار حالة الفلتان الأمني في المحافظة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن دوي انفجار عنيف سمع في مدينة إدلب صباح الخميس، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة أسفل سيارة قيادي في صفوف “تحرير الشام” ينحدر من ريف حماة الشرقي، ما أسفر عن مقتله على الفور، بالإضافة لوقوع بعض الأضرار المادية في محيط مكان الانفجار.

المصدر:اوغاريت بوست