المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 3 أطفال بانفجار في إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “دوي انفجار في مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة الفصائل وهيئة تحرير الشام، ناجم عن انفجار قنبلة من مخلفات قصف سابق على المنطقة”.

وأسفر الاتفجار إلى مقتل 3 أطفال ليرتفع عدد الذين قتلوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير(كانون الثاني) من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 294 بينهم 65 مواطنة و84 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق المرصد السوري مقتل 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.

المصدر:موقع 24 الاخباري