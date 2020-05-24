المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 3 من الحرس الثوري الإيراني بطيران مسيّر بسوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن سيارة تابعة للحرس الثوري الإيراني انفجرت، فجر السبت، في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي في سوريا، الأمر الذي أدى إلى مقتل 3 من الحرس الثوري كانوا بداخلها.

ورجحت مصادر المرصد السوري أن الانفجار نجم عن استهداف سيارة الحرس بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى تضرر القسم العلوي من السيارة بشكل أكبر بكثير من القسم السفلي منها.

وقال نشطاء، إن طيراناً مسيّراً مجهول الهوية استهدف بصواريخ موجهة، فجر السبت، سيارة لقوات الحرس الثوري الإيراني في بادية مدينة الميادين شرق دير الزور شرقي سوريا.

المصدر:جريدة المدن الالكترونية