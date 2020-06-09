المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 41 شخصا جراء اشتباكات بين فصائل المعارضة وقوات النظام في حماة

المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 41 شخصا جراء اشتباكات بين فصائل المعارضة وقوات النظام في حماة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 41 شخصا في اشتباكات وقعت، اليوم الاثنين، بين فصائل المعارضة السورية والقوات الحكومية وحلفائها في ريف حماة الغربي.

وقال المرصد إن القوات الحكومية استعادت السيطرة على قريتي الفطاطرة والمنارة الواقعتين في سهل الغاب بريف حماة الغربي عقب شنها هجوما مضادا على فصائل المعارضة المسلحة التي أعلنت سيطرتها على القريتين في وقت سابق من اليوم.

وأضاف المرصد أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة السيطرة على القريتين تحت غطاء المدفعية الثقيلة والغارات الجوية الروسية.

وكانت عناصر من جماعة “حراس الدين” المقربة من تنظيم القاعدة الإرهابي قد شنت في وقت سابق اليوم هجوما على القوات الحكومية السورية في المنطقة، حسبما ذكر نشطاء.

وأوضح المرصد أن الاشتباكات بين الجانبين أسفرت عن مقتل 19 عنصرا من القوات الحكومية وحلفائها، وكذلك مقتل 22 عنصرا من فصائل المعارضة.

وأشار المرصد إلى مقتل قيادي سوري بارز في صفوف فصائل المعارضة خلال الاشتباكات مع القوات الحكومية.

المصدر:موقع اخبارك