المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 9 عناصر موالين للنظام السوري في غارات إسرائيلية على ريف حماة

دمشق: قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هجوما جوياً شنته طائرات كيان الاحتلال الإسرائيلي على ريف محافظة حماة، الواقعة في شمال غرب سوريا، في وقت متأخر من اليوم الخميس، أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل.

قال المرصد السوري، ومقره لندن، إن أربعة سوريين كانوا من بين القتلى. ولم يعرف بعد ما إذا كانوا أفرادا من قوات النظام السوري أو من الميليشيات الإيرانية.

وأضاف المرصد أن من المرجح أن ترتفع حصيلة القتلى، إذ أن هناك آخرين مصابون وحالتهم خطيرة.

وقال إن الهجوم دمر مستودعات أسلحة في الزاوي بريف صياف غربي حماة.

المصدر:فرانس 24