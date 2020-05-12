المرصد السوري لحقوق الانسان:يكشف حصيلة قتلى مرتزقة أردوغان في ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتفاع تعداد القتلى في صفوف المقاتلين السوريين الموالين لأنقرة في ليبيا.

وقال المرصد السوري أن 279 مقاتلاً، بينهم 13 طفلاً دون سن الـ 18 قتلوا في ليبيا، جراء مشاركتهم في المعارك إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي.

وأعلن المرصد الاثنين، عن مقتل 11 من المقاتلين السوريين في ليبيا، وهم من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه” التابعين “للجيش الوطني السوري” الموالي لأنقرة.

وأشار المرصد إلى أن هؤلاء قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وفي حصيلة لأعداد المقاتلين السوريين في ليبيا، قال المرصد أن دفعة جديدة تتألف من نحو 260 “مرتزقاً” وصلوا إلى ليبيا، ليبلغ تعداد المقاتلين السوريين المتواجدين في ليبيا إلى أكثر من 8510، بينهم عناصر غير سورية، فيما يتواجد نحو 3450 آخرين في معسكرات التدريب في تركيا.

وكشفت مصادر أن نحو 120 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عاماً، جندتهم تركيا والفصائل الموالية لتركيا باتوا في ليبيا، بعد إغراءات مالية واستغلال لوضعهم المعيشي السيء، حيث وعدت أنقرة بدفع راتب ألفي دولار لهم مقابل كل شهر يقضونه في ليبيا.

المصدر:الخليج 365