المرصد السوري لحقوق الانسان:يكشف عدد مرتزقة أردوغان في ليبيا وانتماءاتهم

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إنّ تركيا أرسلت نحو 13 ألف مرتزق، من ضمنهم المئات من تنظيم داعش الإرهابي، للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق الليبية التي تهيمن عليها ميليشيات إسلامية مسلحة وجماعة الإخوان، غالبيتهم من تنظيم داعش وجماعات إرهابية أخرى شكلتها الاستخبارات التركية في بدايات التدخل التركي العسكري في سورية.

المرصد السوري: أغلب من أرسلتهم تركيا إلى ليبيا ينتمون إلى تنظيم داعش وجماعات إرهابية أخرى

ولجأت أنقرة إلى هذا الخزان من الإرهابيين لترجيح كفة ميليشيات حكومة الوفاق بعد أن زودتها بشحنات أسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة في انتهاك واضح لقرار حظر السلاح إلى ليبيا.

وتمكنت ميليشيات الوفاق، والمرتزقة من الفصائل السورية الذين يدعمونها، من إحراز تقدم على الساحل الغربي بعد انسحاب قوات الجيش الوطني من قاعدة الوطية وعدة مدن أهمها ترهونة وصبراتة وصرمان.

وتكبدت الميليشيات خسائر في الأرواح والمعدات عقب تدخل طائرات سلاح الجو التابعة للجيش الليبي، حيث بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا من جرّاء العمليات العسكرية في ليبيا 261 مقاتلاً، والقتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”.

في سياق متصل بدعم أردوغان لميليشيات فايز السراج في ليبيا، طلب الاتحاد الأوروبي مساعدة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مهمته البحرية الرامية إلى فرض تطبيق حظر الأسلحة إلى ليبيا بعدما منعها الجيش التركي من تفتيش سفينة مشبوهة، وفق مصادر متطابقة، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

الاتحاد الأوروبي طلب مساعدة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في وقف تدفق الأسلحة التركية إلى ليبيا

وأفاد مسؤول أوروبي أنّ الاتحاد يتواصل مع حلف شمال الأطلسي للتباحث في “كيفية إيجاد ترتيبات” مع عملية (سي غارديان) التابعة للحلف والجارية في شرق المتوسط.

وتأتي هذه المبادرة عقب رفض تركيا الأربعاء الماضي أن تقوم سفينة يونانية تعمل ضمن المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي (المسماة عملية إيريني) بتفتيش سفينة شحن يشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. وكانت ترافق سفينة الشحن سفن عسكرية تركية.

يذكر أنّ حلف شمال الأطلسي يسيّر سفينتين في المتوسط في إطار عملية ‘سي غارديان’ لمراقبة الحركة البحرية وتلافي وقوع أنشطة إرهابية والمساهمة في استقرار المنطقة.

المصدر:موقع حفريات