المرصد السوري لحقوق الانسان: أردوغان نشر الإرهاب في ليبيا وسوريا

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، إن أردوغان لديه طموح كبير بالسيطرة على المنطقة العربية.

وكشف عبدالرحمن، في تصريحات صحافية، أن أحد قادة الفصائل الموالية لتركيا -من الذين كان لديهم سجل سيء في عفرين- يقود الآن أحد الجبهات في طرابلس، قائلا “على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي أن يقول لتركيا كفى أن تزجي بالسوريين كـ “مرتزقة” في ليبيا وغير ليبيا، منذ شهر أكتوبر الفائت بدأت عملية نقل الجهاديين من داعش وتنظيم القاعدة من جنسيات شمال أفريقيا إلى ليبيا، أردوغان ساهم بانتشار الإرهاب في سوريا ويساهم بانتشار الإرهاب في ليبيا”، على حد قوله.

المصدر:بوابة افريقيا الاخبارية