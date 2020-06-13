المرصد السوري لحقوق الانسان: أردوغان يدمج القاعدة وداعش للقتال في ليبيا

قال رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان انهم في المرصد توقفوا عن إرسال التقارير للجهات الغربية حول نقل المرتزقة من سورية إلى ليبيا لأنه لا حياة لمن تنادي.

وأضاف في تصريحات صحفية السبت:”أرسلنا تقارير عن عمليات تجنيد مرتزقة ونقل مجموعات متطرفة كتنظيم القاعدة و”الدولة الإسلامية” عبر المخابرات التركية والدولية ولا أحد يريد أن يستمع لهذه الانتهاكات”.

وأوضح عبدالرحمن أن المرصد السوري توقف عن نشر التقارير بسبب تجاهل المجتمع الدولي، مُؤكداً أن تركيا استطاعت عبر هؤلاء المرتزقة قلب الموازين والسيطرة في بعض المناطق.

واعتبر أن المجتمع الدولي فقد أخلاقه في سورية عندما كان يسمح لأردوغان بإدخال عشرات آلاف المتطرفين، مؤكدا أن عمليات شحن المرتزقة إلى ليبيا مستمرة ولم تتوقف رغم بعض المشكلات التي تتمثل بعدم وفاء تركيا بوعودها لهؤلاء المرتزقة بتسليمهم الرواتب.

المصدر:صحيفة البدع