المرصد السوري لحقوق الانسان: اشتباكات مسلحة بين ميليشيات موالية لأنقرة بسبب الغنائم

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الخميس، إن خلافاً بين ميليشيات “فيلق الرحمن” و”السلطان مُراد” ولواء “المعتصم” الموالية لتركيا في سوريا، تطور إلى اشتباك مسلح بينها في قرى أهراس، وسودا، وليلان في ريف تل تمر الشمالي الغربي، وريف رأس العين الغربي شمال الحسكة.

ووفق المصادر، اندلع الخلاف عند تقاسم المسروقات من المنازل في المنطقة والرغبة في السيطرة عليها.

ونقل المرصد السوري عن مصادر موثوقة أيضاً أن مسلحين من فصيل “السلطان مُراد” عمدوا إلى حرق عدد كبير من منازل المدنيين في قرية بعيرير في ريف رأس العين، بعد نهبها بشكل كامل.

المصدر:موقع emaratyah